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    • Новый сервис Maersk на Петербург

    11.03.2019
    • Новый сервис Maersk на Петербург

    SeaLand Europe & Med (Maersk Line) запускает новый сервис на Петербург. Как рассказали SeaNews в российском офисе компании, сервис будет работать в ротации: Вильгельмсхафен – Бремерхафен – Клайпеда – Раума – Санкт-Петербург (ПКТ) – Вильгельмсхафен.

    На новом сервисе будут задействованы два контейнеровоза ледового класса вместимостью 3,6 тыс. TEU, специально построенные Maersk для Балтики, – «Vuoksi Maersk» и «Vilnia Maersk». Частота сервиса – еженедельно. Первый рейс начнется 18 марта.

    В свете открытия нового сервиса вносятся изменения в ротацию и других сервисы линии на Балтике. Обновленная сетка выглядит следующим образом:

    • Бремерхафен – Гамбург – Гдыня – Гданьск – Таллин – Петербург – Гданьск – Гдыня – Бремерхафен,
    • Бремерхафен – Усть-Луга – Хельсинки – Таллин – Силламяэ – Бремерхафен,
    • Гданьск – Калининград – Петербург – Гданьск,
    • Гамбург – Вильгельмсхафен – Бремерхафен – Копенгаген – Гданьск – Норчёпинг – Евле – Гамбург,
    • Гданьск – Рига – Гданьск.

     

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