Новый сервис Maersk на Петербург

SeaLand Europe & Med (Maersk Line) запускает новый сервис на Петербург. Как рассказали SeaNews в российском офисе компании, сервис будет работать в ротации: Вильгельмсхафен – Бремерхафен – Клайпеда – Раума – Санкт-Петербург (ПКТ) – Вильгельмсхафен.

На новом сервисе будут задействованы два контейнеровоза ледового класса вместимостью 3,6 тыс. TEU, специально построенные Maersk для Балтики, – «Vuoksi Maersk» и «Vilnia Maersk». Частота сервиса – еженедельно. Первый рейс начнется 18 марта.

В свете открытия нового сервиса вносятся изменения в ротацию и других сервисы линии на Балтике. Обновленная сетка выглядит следующим образом: