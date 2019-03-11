Новый сервис Maersk на Петербург

SeaLand Europe & Med (Maersk Line) запускает новый сервис на Петербург. Как рассказали SeaNews в российском офисе компании, сервис будет работать в ротации: Вильгельмсхафен – Бремерхафен – Клайпеда – Раума – Санкт-Петербург (ПКТ) – Вильгельмсхафен.
На новом сервисе будут задействованы два контейнеровоза ледового класса вместимостью 3,6 тыс. TEU, специально построенные Maersk для Балтики, – «Vuoksi Maersk» и «Vilnia Maersk». Частота сервиса – еженедельно. Первый рейс начнется 18 марта.
В свете открытия нового сервиса вносятся изменения в ротацию и других сервисы линии на Балтике. Обновленная сетка выглядит следующим образом:
- Бремерхафен – Гамбург – Гдыня – Гданьск – Таллин – Петербург – Гданьск – Гдыня – Бремерхафен,
- Бремерхафен – Усть-Луга – Хельсинки – Таллин – Силламяэ – Бремерхафен,
- Гданьск – Калининград – Петербург – Гданьск,
- Гамбург – Вильгельмсхафен – Бремерхафен – Копенгаген – Гданьск – Норчёпинг – Евле – Гамбург,
- Гданьск – Рига – Гданьск.