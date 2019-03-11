Новый морской пункт пропуска в Шахтерска

В «Угольном морском порту Шахтерск» (Сахалин) построен морской пункт пропуска. Объект построен «Восточной горнорудной компанией» в целях оптимизации логистических процессов и развития экспортных возможностей. В ближайшие годы компания намерена увеличить отгрузку угля до 20 млн тонн.

«Ввод пункта пропуска Шахтерск в эксплуатацию сократит длительность таможенного досмотра и контрольных операций с 3 до 1 дня для грузовых судов, которые пересекают госграницу и следуют в порт Шахтерск независимо от места их приписки», – сообщает пресс-служба «Восточной горнорудной компании». Ранее суда были вынуждены проходить эти процедуры в порту Холмск.

Пропускная способность пункта пропуска – 170 судозаходов ежегодно. Уже в этом году у ВГК появится возможность принимать и обрабатывать сухогрузы практически любых типов благодаря повышению производительности перегрузки угля до 100 тыс. тонн в сутки и отсутствию ограничений по осадке судов.

Общая стоимость работ по строительству нового пункта пропуска, а также его оснащению составила более 190 млн рублей. Работы были в полном объеме профинансированы «Восточной горнорудной компанией».

Запуск объекта в работу ожидается в конце марта – начале апреля.