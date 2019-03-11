Ледокол «Арктика» готовится к швартовным испытаниям

7 марта специалисты на «Балтийском заводе» прошла перешвартовка атомного ледокола «Арктика» на седьмой причал достроечной набережной завода. По информации верфи, перестановка судна осуществлена для обеспечения проведения швартовных испытаний атомохода.

«Арктика» – головной атомный ледокол проекта 22220. Технический проект был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году, закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года. «Арктика» станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире.

Основные характеристики:

Мощность – 60 МВт (на валах),

Скорость хода – 22 узла (по чистой воде),

Длина – 173,3 м (160 м по КВЛ),

Ширина – 34 м (33 м по КВЛ),

Высота – 15,2 м,

Осадка – 10,5 м/8,65 м,

Максимальная ледопроходимость – 2,8 м,

Полное водоизмещение – 33 540 тонн,

Назначенный срок службы – 40 лет.

Ледокол будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол предназначен для работы в западном районе Арктики – в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.

Видео: RT