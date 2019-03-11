Ледокол «Арктика» готовится к швартовным испытаниям

7 марта специалисты на «Балтийском заводе» прошла перешвартовка атомного ледокола «Арктика» на седьмой причал достроечной набережной завода. По информации верфи, перестановка судна осуществлена для обеспечения проведения швартовных испытаний атомохода.
«Арктика» – головной атомный ледокол проекта 22220. Технический проект был разработан ЦКБ «Айсберг» в 2009 году, закладка судна состоялась 5 ноября 2013 года. «Арктика» станет самым большим и мощным атомным ледоколом в мире.
Основные характеристики:
- Мощность – 60 МВт (на валах),
- Скорость хода – 22 узла (по чистой воде),
- Длина – 173,3 м (160 м по КВЛ),
- Ширина – 34 м (33 м по КВЛ),
- Высота – 15,2 м,
- Осадка – 10,5 м/8,65 м,
- Максимальная ледопроходимость – 2,8 м,
- Полное водоизмещение – 33 540 тонн,
- Назначенный срок службы – 40 лет.
Ледокол будет оснащен двухреакторной энергетической установкой с основным источником пара от реакторной установки нового поколения РИТМ-200 мощностью 175 МВт, специально разработанной для этого судна. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек. Ледокол предназначен для работы в западном районе Арктики – в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и районе Обской губы.
Видео: RT