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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2019

    11.03.2019
    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2019

    На прошедшей неделе фрахтовые ставки на основных трейдах продолжали снижаться.

    Так, спотовые ставки из Шанхая на порты Северной Европы опустились на 5,3%, ставки на порты Средиземноморья – на 4,2%.

    Ставки на порты западного побережья США потеряли 7,6%, ставки на порты восточного побережья – 6,1%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 10 неделе года снизились на 4,2%, на Австралию и Новую Зеландию – на 2,8%.

    Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также опустились на 1,9%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на Японию и на Южную Корею остались прежними, снизились ставки на Сингапур на 1,4%.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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