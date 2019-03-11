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    • Hyundai Heavy Industries купила DSME

    11.03.2019
    • Hyundai Heavy Industries купила DSME

    Hyundai Heavy Industries (HHI) и Корейский банк развития (KDB) подписали официальный контракт о приобретении Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

    В январе было подписано условное соглашение о приобретении контрольного пакета акций DSME. Согласно документу, после поглощения HHI создаст холдинговую компанию и будет владеть 25% акций, а KDB – 18%. После закрытия сделки большинство акционеров DSME, включая HHI, KDB, Национальная пенсионная служба (NPS) и KCC, пополнят капитал компании на 1,3 млрд долларов.

    «Целью слияния является повышение общей конкурентоспособности корейской судостроительной отрасли», – сообщает Splash 24/7 со ссылкой на HHI.

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