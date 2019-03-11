Погрузка на сети РЖД в январе-феврале 2019 года увеличилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 205,4 млн тонн.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», объемы погрузки каменного угля увеличились на 3,2% и составили 63,1 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – практически сохранилась на уровне прошлого года (+0,1%) и составила 39,5 млн тонн.

Объемы погрузки железной и марганцевой руды выросли на 8,1% до 19,1 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 2% до 10,2 млн тонн, черных металлов – на 0,5% до 12,7 млн тонн и кокса – на 4,4% до 1,86 млн тонн.

По всем остальным видам грузов объемы погрузки снизились.

Погрузка строительных грузов упала на 7,6% до 16,8 млн тонн, лесных грузов – на 0,3% до 7,1 млн тонн.

Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 5,1% меньше, чем за 2 месяца 2018 года – их объем составил 5 млн тонн.

Погрузка химикатов и соды за январь-февраль этого года составила 4,3 млн тонн – на 3,9% меньше показателя 2018 года. Объем погрузки зерна снизился на 8,3% до 4,1 млн тонн. Погрузка цемента за отчетный период уменьшилась 3,5%, составив 2,6 млн тонн.

Также отрицательная динамика наблюдается по погрузке цветной руды и серного сырья – снижение на 5,2% до 2,96 млн тонн и лома черных металлов – минус 4,9% до 1,39 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД за февраль 2019 года составила 100 млн тонн. Это всего на 0,1% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года, но на 5,1% меньше показателя января этого года.

Грузооборот за январь-февраль 2019 года составил 419,7 млрд тарифных т/км (+1,9%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 536,6 млрд т/км (+2%).

В феврале грузооборот на сети РЖД вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 199,3 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц увеличился на 1,5% – до 255,4 млрд т/км.