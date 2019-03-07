Струнный транспорт на морской почве

О струнной модели транспортной системы академика Анатолия Юницкого в (условно) сухопутном ее приложении SeaNews писал еще в 2001 году.

Новое предложение возглавляемой А.Юницким компании SkyWay (позиционирующей себя по-скромному как «международная корпорация с перспективой охвата до 50% мирового рынка транспортных услуг») – использование струнной технологии для строительства портов.

В основе – выносное причальное устройство, соединенное с берегом струнными подходами, по которым курсируют разработанные SkyWay спецмодули, в которых предполагается доставлять на борт / с борта грузы и пассажиров.

Цитата из описания проекта: «Морские порты SkyWay предназначены для перевалки грузов с подвижного состава в танкеры, сухогрузы и контейнеровозы, а также транзитного движения пассажиров. Объём грузовых перевозок – до 250 млн тонн в год, транзит пассажиров – до 1 млн человек в год».

«Организация морских портов по технологии SkyWay позволяет размещать их на морском шельфе с естественными глубинами от 20 и более метров с удалённостью от берега от 1 до 10 километров».

«За счёт отсутствия береговой портовой инфраструктуры и организации максимально эффективных маршрутов транспортировки достигается существенное снижение капитальных затрат на строительство и эксплуатационных издержек в сравнении с традиционными морскими портами»».

Как это должно выглядеть по мысли разработчиков – в ролике ниже.

Видео: Sky Way