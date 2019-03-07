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    • Струнный транспорт на морской почве

    07.03.2019
    • Струнный транспорт на морской почве

    О струнной модели транспортной системы академика Анатолия Юницкого в (условно) сухопутном ее приложении SeaNews писал еще в 2001 году.

    Новое предложение возглавляемой А.Юницким компании SkyWay (позиционирующей себя по-скромному как «международная корпорация с перспективой охвата до 50% мирового рынка транспортных услуг») – использование струнной технологии для строительства портов.

    В основе – выносное причальное устройство, соединенное с берегом струнными подходами, по которым курсируют разработанные SkyWay спецмодули, в которых предполагается доставлять на борт / с борта грузы и пассажиров.

    Цитата из описания проекта: «Морские порты SkyWay предназначены для перевалки грузов с подвижного состава в танкеры, сухогрузы и контейнеровозы, а также транзитного движения пассажиров. Объём грузовых перевозок – до 250 млн тонн в год, транзит пассажиров – до 1 млн человек в год».

    «Организация морских портов по технологии SkyWay позволяет размещать их на морском шельфе с естественными глубинами от 20 и более метров с удалённостью от берега от 1 до 10 километров».

    «За счёт отсутствия береговой портовой инфраструктуры и организации максимально эффективных маршрутов транспортировки достигается существенное снижение капитальных затрат на строительство и эксплуатационных издержек в сравнении с традиционными морскими портами»».

    Как это должно выглядеть по мысли разработчиков – в ролике ниже.

    Видео: Sky Way

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