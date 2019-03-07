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    • Россия и Китай протестируют ГЛОНАСС

    07.03.2019
    • Россия и Китай протестируют ГЛОНАСС

    С 7 марта по 31 мая пройдут тестовые испытания системы навигационно-информационного обеспечения перевозок между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой с использованием технологий спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и БЭЙДОУ по грузовым и пассажирским автомобильным маршрутам, которые проходят через пункты пропуска Краскино – Хуньчунь и Полтавка – Дуннин.

    Согласно распоряжению от 28 февраля 2019 года №336-р, опубликованному на сайте правительства РФ, отработка механизма мониторинга перевозок между Россией и Китаем с использованием технологий спутниковых навигационных систем будут проводиться с использованием инфраструктуры системы «Платон». Для участников тестовых испытаний использование бортовых навигационных устройств будет добровольным и безвозмездным.

    Работа проводится в продолжение Соглашения о международном автомобильном сообщении, заключенного между Россией и Китаем 8 июня 2018 года.

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