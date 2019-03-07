Не так плохо и живем

Список долларовых миллиардеров Forbes понес тяжелые утраты. Во второй раз в течение десятилетия и длина списка, и суммарный вес денежных мешков его фигурантов сократился. Всего Forbes насчитал в мире 2153 миллиардера, на 55 меньше, чем годом ранее, из них 994, или 46% популяции, стали беднее. В сумме эти люди теперь стоят 8,7 трлн долларов, на 400 млрд дешевле, чем в прошлом году.

Да, нонеча не то, что давеча. Но есть и хорошая новость – миллиардеры от шиппинга, а также российские транспортные и околотранспортные миллиардеры в большинстве своем поднялись – и в рейтинге, и материально. Так что деньги и в стране, и в отрасли есть – только они не у нас.

Выше других владельцев транспортных активов, как и в прошлом году, в рейтинге стоит гонконгский магнат Ли Ка-Шинг, совладелец портового холдинга Hutchison. С 23 строчки в списке он опустился на 29, при этом состояние его уменьшилось с 34,9 млрд долларов в прошлом году до 31,86 млрд в нынешнем.

Самым богатым россиянином, по данным Forbes, стал Леонид Михельсон («Новатэк»), с 64 строчки он поднялся на 35, его состояние выросло с 18 млрд долларов до 23,64 млрд.

Владимир Лисин, в чью бизнес-империю входят «Морской порт Санкт-Петербург», «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», «Туапсинский морской торговый порт» и «Таганрогский морской торговый порт», шиппинговые и железнодорожные активы, с 57 места поднялся на 43, его состояние его выросло с 19,1 млрд долларов до 21,9 млрд.

Вагит Алекперов, среди активов которого нефтеналивной терминал в Высоцке, занимает 44 место с 21,67 млрд долларов, в прошлом году он был 78 с 16,4 млрд долларов.

Совладелец TUI Алексей Мордашов c 60 места поднялся на 49, увеличив состояние с 18,7 млрд долларов до 20,38 млрд.

Совладелец «Новатэка» Геннадий Тимченко на 52 месте с 19,7 млрд долларов, год назад он занимал 82 строчку с 16 млрд.

Первым миллиардером в рейтинге, источником состояния которого значится логистика, как и в прошлом году, стоит Клаус-Михаэль Кюне (Kuehne + Nagel и до недавнего времени Hapag-Lloyd). Он опустился с 91 строчки на 104, а его состояние сократилось с 15,3 млрд долларов до 13,17 млрд.

Норвежский магнат Джон Фредриксен в этом году занимает 129 строчку с 10,76 млрд долларов, год назад он был в списке 228 с 7 млрд долларов.

Джанлуиджи и Рафаэла Апонте (MSC) со 164 места поднялись на 133, их состояние увеличилось с 9,3 млрд долларов до 10,76 млрд.

Наследники Жака Сааде, Родольф Сааде и семья (CMA CGM) тоже на 133 строчке, их состояние оценивается в 10,5 млрд долларов, год назад Жак Сааде занимал 228 место с 7 млрд долларов.

Эйял Офер (Zodiac Group, Zodiac Maritime Agency, OMNI Offshore Terminals, Royal Caribbean Cruise Lines) со 162 места поднялся на 146, его состояние увеличилось с 9,4 млрд долларов до 9,7 млрд. Его брат Идан Офер с 629 строчки поднялся на 425, а его состояние выросло с 3,6 млрд долларов до 4,74 млрд.

Энрике Расон (International Container Terminal Services) занимает 379 место, его состояние оценивается в 4,2 млрд долларов.

Бывшие совладельцы НМТП Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько делят 691 место с 3,2 млрд долларов на каждого, в прошлом году они занимали 679 строчку, а состояние каждого составляло 3,4 млрд.

Чи Чен Тунг (OOIL) с 859 места поднялся на 775, увеличив состояние с 2,8 млрд долларов до 2,9 млрд. Его брат Чи Хва Тунг со 1103 места опустился на 1008, его состояние увеличилось с 2,2 млрд долларов до 2,3 млрд.

Спиро Лацис (Consolidated Marine Management) с 729 места опустился на 805, его состояние сократилось с 3,2 млрд долларов до 2,9 млрд.

На 828 место с 679 опустились совладельцы Essar Ports Шаши и Рави Руйа с 2,81 млрд долларов, годом ранее у них было 3,4 млрд долларов.

Хельмут Зомен (BW Group) с 1756 места поднялся на 983, его состояние с 1,3 млрд долларов увеличилось до 2,42 млрд.

Чанг Юн Чунг (PIL) с 1284 места рейтинга поднялся на 1116, а его состояние выросло с 1,9 млрд долларов до 2,1 млрд.

Совладельцы Globaltrans и бывшие акционеры Global Ports Никита Мишин и Константин Николаев делят 1818 место с 1,2 млрд долларов на каждого, год назад они были на 1999 строчке с 1,1 млрд. Их партнер Андрей Филатов занимает 1941 место с 1,1 млрд.

В круизном сегменте 168 строчку занимает Мики Арисон (Carnival Cruises) с 8,91 млрд долларов, на 369 месте Шари Арисон (Carnival Cruises) с 5,02 млрд, на 658 – Арне Вильхельмсен (Royal Caribbean Cruises) с 3,44 млрд. Все они опустились в рейтинге и у всех у них состояние уменьшилось.

В логистическом секторе на 478 строчку с 402 опустился Фредерик Смит (FedEx) с 4,1 млрд долларов (в прошлом году у него было 5,1 млрд), Ыйсан Чонг Сун (Hyundai Glovis) с 924 места поднялся на 877, его состояние осталось таким же – 2,6 млрд долларов. Норберт Дентрессангль (Norbert Dentressangle) с 1867 строчки поднялся на 1795, размер его состояния увеличился с 1,2 млрд долларов до 1,4 млрд.

Среди тех, кто сделал состояние, среди прочего, на автоперевозках, – Линдсей Фокс (Linfox), который с 679 места переместился на 617, увеличив свое состояние с 3,4 млрд долларов до 3,5 млрд. На 804 строчке Джоннеле Хант (J.B. Hunt Transport Services) с 2,8 млрд долларов (год назад она была на 791 месте с 3 млрд долларов). Мануэль Мороун – на 1281 месте с 1,8 млрд долларов (в прошлом году он был на 1477 месте с 1,6 млрд).

Совладелец Aker Къелл Инге Рокке поднялся с 652 места на 418, увеличив свое состояние с 3,5 млрд долларов до 4,69 млрд. Коммер Дамен (Damen Group) остался на 1394 строчке, при этом его состояние сократилось с 1,8 млрд долларов до 1,7 млрд. Бывший президент «Объединенной судостроительной корпорации» Роман Троценко на 1425 месте с 1,6 млрд долларов, годом ранее он занимал 1394 строчку с 1,7 млрд.