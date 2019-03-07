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    • Контейнерный поезд из Питера в Казахстан

    07.03.2019
    • Рекордная прибыль ТрансКонтейнера

    «ТрансКонтейнер» запускает регулярный сервис из Санкт-Петербурга в Казахстан. 5 марта на станцию Оскемен Казахстанской железной дороги прибыл первый состав, отправленный с принадлежащего теперь «ТрансКонтейнеру» терминала ЗАО «Логистика-Терминал» на станции Шушары Октябрьской железной дороги.

    В составе первого поезда было 96 TEU с автокомплектующими, контейнеры находятся в собственности «ТрансКонтейнера». Маршрут проходил через погранпереход Карталы-Елимай. Время в пути составило 7 дней.

    Движение контейнерных поездов в рамках данного сервиса запланировано на ежемесячной основе. Ранее груз отправлялся одиночными отправками. Имя клиента в компании не раскрывают.

    Как рассказали SeaNews в «ТрансКонтейнере», обратной загрузки пока нет, но этот вопрос прорабатывается.

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