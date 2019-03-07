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    • Импорт рыбы сократился

    07.03.2019
    • Импорт рыбы сократился

    По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году импорт рыбы в Россию сократился на 5,8% и составил 431,6 тыс. тонн. В денежном выражении импорт, напротив, увеличился на 10% до 1446,5 млн долларов.

    Основными странами-поставщиками рыбы в Россию являются Чили, Фарерские острова и Китай. На эти страны приходится более 60% всего импорта рыбы.

    В 2018 году из Чили в Россию было ввезено 66,3 тыс. тонн (+46,4%) рыбы на сумму 460,3 млн долларов (+40,7%).

    Импорт с Фарерских островов в денежном выражении сократился на 9,1% до 335,4 млн долларов, в физическом – на 11,6% до 140,4 тыс. тонн.

    Поставки рыбы из Китая в 2018 году составили 61,5 тыс. тонн, на 16,3% меньше, чем в 2017 году. В денежном выражении импорт, напротив, вырос на 9,7% до 155,7 млн долларов.

     
     

    Более половины всей импортируемой в Россию рыбы приходится на мороженую рыбу. В 2018 году ее было ввезено 301,8 тыс. тонн (-8%) на сумму 776,4 млн долларов (+6,4%).

    Импорт свежей и охлажденной рыбы в физическом выражении вырос на 8,6% до 35,3 тыс. тонн, в денежном – на 8,7% до 264,2 млн долларов.

    Объемы поставок рыбного филе в 2018 году составили 70,2 тыс. тонн (+1,5%) на сумму 228,6 млн долларов (+35,6%).

     

    Мороженая рыба

    Большая часть мороженой рыбы ввозится в Россию из Чили и с Фарерских островов.

    По итогам 2018 года импорт мороженой рыбы из Чили вырос на 40,5% в физическом выражении (до 60,4 тыс. тонн) и на 32,2% в стоимостном (до 400,5 млн долларов).

    С Фарерских остров было везено 110,3 тыс. тонн мороженой рыбы (-14,3%) на сумму 131,3 млн долларов (-22,2%).

     

    Лидером по объему импорта мороженой рыбы в Россию в физическом выражении является скумбрия. В 2018 году поставки этой рыбы составили 59,9 тыс. тонн на сумму 96,7 млн долларов.

    Сельди было ввезено 57,9 тыс. тонн, в денежном выражении импорт составил 51,1 млн долларов.

    Импорт мороженого атлантического лосося в 2018 году составил 51,2 тыс. тонн на сумму 338,2 млн долларов.

     

    Рыбное филе

    По итогам 2018 года импорт рыбного филе из Китая в физическом выражении вырос на 12,2% (до 20,3 тыс. тонн), в денежном – на 58,8% (до 57,5 млн долларов).

    Из Вьетнама в Россию было ввезено 16,6 тонн рыбного филе (-21,7%) на сумму 42,8 млн долларов (-11,8%).

    Значительно увеличился в 2018 году импорт рыбного филе из Чили – в 2,5 раза до 5,9 тыс. тонн и 59,8 млн долларов.

     

    Свежего/охлажденного филе в 2018 году было ввезено в Россию 0,5 тыс. тонн на сумму 2,2 млн долларов. Импорт мороженого филе составил 69,7 тыс. тонн на сумму 226,4 млн долларов.

     

    Свежая и охлажденная рыба

    Большая часть свежей и охлажденной рыбы ввозится в Россию с Фарерских островов. Импорт из этой страны в 2018 году составил 21 тыс. тонн (+2,6%) на сумму 189,1 млн долларов (+2,4%).

    Импорт свежей и охлажденной рыбы из Турции в физическом выражении увеличился на 19,7% (до 10 тыс. тонн), в стоимостном – на 23,8% (до 49,5 млн долларов).

    Из Армении в Россию было ввезено 3,3 тыс. тонн (+31%) свежей и охлажденной рыбы, в денежном выражении импорт составил 20,2 млн долларов (+38,4%).

     
     
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