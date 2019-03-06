В Мурманской области построят ветропарк. Строительство профинансирует ПАО «Сбербанк». Соотвествующий кредитный договор подписан между Сбербанком и ООО «Энел Рус Винд Кола», 100%-й дочерней компанией ПАО «Энел Россия».

Как сообщили SeaNews в банке, кредитная линия с лимитом 22,5 млрд рублей предоставляется для финансирования строительства ветропарка с установленной мощностью 201 МВт в Мурманской области. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.

«Мы очень рады, что крупнейший российский банк будет участвовать в реализации такого важного для нашей компании проекта, таким образом внося свой вклад в развитие отрасли возобновляемых источников энергии в стране», – отметил генеральный директор «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.