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    • В Мурманской области построят ветропарк

    06.03.2019
    • В Мурманской области построят ветропарк

    В Мурманской области построят ветропарк. Строительство профинансирует ПАО «Сбербанк». Соотвествующий кредитный договор подписан между Сбербанком и ООО «Энел Рус Винд Кола», 100%-й дочерней компанией ПАО «Энел Россия».

    Как сообщили SeaNews в банке, кредитная линия с лимитом 22,5 млрд рублей предоставляется для финансирования строительства ветропарка с установленной мощностью 201 МВт в Мурманской области. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2021 года.

    «Мы очень рады, что крупнейший российский банк будет участвовать в реализации такого важного для нашей компании проекта, таким образом внося свой вклад в развитие отрасли возобновляемых источников энергии в стране», –  отметил генеральный директор «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.

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