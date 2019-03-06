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    • Скидка за «зеленый сертификат»

    06.03.2019
    • Скидка за «зеленый сертификат»

    Порт Роттердам продлевает скидки с портовых сборов для танкеров, имеющих «зеленый сертификат» (Green Award certificate), в том числе для газовозов, химовозов и нефтеналивных танкеров.

    Скидка действует с 1 января и составляет 15%. Она предоставляется автоматически при заходе в Роттердам после уведомления порта о наличии Green Award certificate.

    В 2013 году Роттердам стал первым в мире портом, предоставляющим скидки для танкеров с «зеленым сертификатом». Тогда скидка с портовых сборов составляла 6%.

    Программа Green Award, предназначенная для стимулирования «зеленого» судоходства, действует с 1994 года. Изначально она была предназначена исключительно для танкеров, а позже была распространена на другие типы судов с целью стимулировать повышение экологичности судоходства.

    Пять лет назад обладателями сертификатов Green Award, которые выдает независимый фонд Green Award Foundation, было 36 LNG-танкеров, в настоящее время, по данным фонда, сертификат имеют уже более 85 LNG-газовозов.

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