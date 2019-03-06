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    • Флот Yang Ming пополнился

    06.03.2019
    • Флот Yang Ming пополнился

    Yang Ming принял в эксплуатацию два новых контейнеровоза вместимостью 14 тыс. TEU. Суда построены на верфи Imabari Shipbuilding и получили названия «YM Warranty» и «YM Wellspring».

    Это последние новострои, зафрахтованные линией у японской Shoei Kisen Kaisha. Всего было заказано пять 14-тысячников: ранее были сданы «YM Wellbeing», «YM Wonderland» и «YM Wisdom». Длина судов составляет 366 м, ширина – 51,2 м, осадка – 15,5 м. Каждый контейнеровоз оборудован 1 тыс. рефрозеток.

    По информации Yang Ming, с 2015 года флот компании пополнился двадцатью 14-тысячниками. Кроме того, с 2020 по 2022 год Yang Ming примет в эксплуатацию 10 контейнеровозов вместимостью 2,8 тыс. и 14 контейнеровозов вместимостью 11 тыс. TEU.

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