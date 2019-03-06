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    • Атомный лихтеровоз дождался модернизации

    06.03.2019
    • Атомный лихтеровоз дождался модернизации

    К 20 июня «Росатом» завершит модернизацию атомного контейнеровоза-лихтеровоза «Севморпуть». Судно будет использоваться для доставки рыбной продукции.

    «Уже сейчас в состоянии перевозить около 200 рефрижераторных контейнеров ISO-40, – цитирует пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики представителей дирекции СМП госкорпорации «Росатом». – Планируется, что 1 августа «Севморпуть» прибудет в порт Петропавловска-Камчатского для приемки грузов. Предполагается, что в текущем году лихтеровоз совершит как минимум два «рыбных» рейса. В ближайшее время ФГУП «Атомфлот» представит Росрыболовству данные о стоимости услуг, а рыбопромышленники подадут сведения об ожидаемых объемах поставок, чтобы можно было спланировать рейсы».

    Как основной пункт загрузки рассматривается терминал «Сероглазка» в Петропавловске-Камчатском, в качестве пунктов назначения – Архангельск и Усть-Луга.

    Проект транспортировки рыбы Северным морским путем уже получил поддержку Морской коллегии при правительстве Российской Федерации.

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