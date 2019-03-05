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    • Вагонный рекорд ВМТП

    05.03.2019
    • Вагонный рекорд ВМТП

    «Владивостокский морской торговый порт» установил новый собственный рекорд скорости обработки вагонов – за сутки 27 февраля докеры обработали 710 единиц подвижного состава. Предыдущий рекордный показатель был достигнут в июле прошлого года и составлял 678 вагонов.  

    В среднем за январь-февраль 2019 года ВМТП также увеличил суточную скорость обработки вагонов – до 527 единиц, что на 16% превышает показатель аналогичного периода 2018 года (455 единиц), сообщили SeaNews в ВМТП. 

    Среднесуточная скорость обработки подвижного состава за последние годы увеличивается, отмечают в порту. Если в 2016 году ВМТП обрабатывал в среднем 278 вагонов в сутки, то в 2017 – 366 единиц, а в 2018 – 491 единицу. Таким образом ВМТП в этом году практически удвоил скорость обработки подвижного состава с 278 в 2016 году до 527 вагонов в сутки.

    «Увеличение скорости обработки и рекордный результат объясняются совместными усилиями портовиков и работников железнодорожной станции Владивосток, которые активно сотрудничают в области эффективного планирования сменно-суточной работы, совершенствования технологий обработки, расширения парка маневровой техники, а также предварительной сортировки составов со смешанными видами грузов», – подчеркнули в порту.

    Вагонный рекорд ВМТП

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