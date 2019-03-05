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    • Total купил долю в «Арктик СПГ 2»

    05.03.2019
    • Total купил долю в «Арктик СПГ 2»

    ПАО «Новатэк» и концерн Total подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте «Арктик СПГ 2» в рамках обязывающего соглашения об условиях вхождения в проект, заключенного в мае 2018 года на XXII Петербургском международном экономическом форуме, с закрытием сделки в первом квартале 2019 года.

    Как сообщили SeaNews в «Новатэке», условия вхождения Total в проект включают оплату 10% доли участия и финансирование «Арктик СПГ 2» через взносы в капитал.

    «Мы успешно сотрудничаем с Total на протяжении многих лет и создали хорошие рабочие отношения, основанные на взаимном доверии и уважении. Мы рады продолжать совместную работу по нашему новому проекту «Арктик СПГ 2», – отметил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, – Богатая традиционная ресурсная база и высокий уровень проработки проекта, инновационные технологии и наша способность запускать крупномасштабные СПГ-проекты в арктическом регионе являются частью нашей стратегии по росту стоимости для акционеров».

    По информации «Новатэка», основные технические решения и проектная документация (FEED) по «Арктик СПГ 2» были завершены в октябре, в результате была подтверждена предварительная оценка капитальных затрат на уровне 20-21 млрд долларов. Разведочное бурение на Утреннем месторождении, являющемся ресурсной базой проекта, позволило нарастить запасы газа до 2 трлн куб. м по российской классификации, что было подтверждено Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых.

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