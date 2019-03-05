Отставка и назначение в Росморречфлоте

Распоряжением правительства РФ от 4 марта 2019 года № 360-р заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта назначен Захарий Джиоев, ранее занимавший должность начальника управления экономики и финансов агентства.

Занимавшая ранее эту должность Надежда Жихарева освобождена по ее просьбе. Соответствующее распоряжение от 4 марта 2019 г. № 359-р за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на сайте правительства.

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№ 359-р

№ 360-р