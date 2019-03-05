Новые директора в Maersk

На общем годовом собрании акционеров A.P.Moller-Maersk из состава совета директоров выйдут двое его членов – Роберт Роутс и Ян Лешли.

Как сообщили SeaNews в головном офисе группы, на их место предлагается избрать Бернарда Л. Бота и Марка Энгеля. Кроме того, акционерам предлагается переизбрать членов действующего совета директоров Доротее Блессинг, Нильса Бьорна Кристиансен аи Арне Карлссона.

Б.Л.Бот с 2016 года занимает должность Chief Financial Officer в британской Travelport Worldwide Ltd., до этого был CFO в Aer Lingus Plc, TNT Express NV и TNT NV, ранее работал в McKinsey & Company в Амстердаме, в том числе в качестве партнера.

М.Энгель с 2016 года занимает должность Chief Supply Chain Officer в Unilever Plc, до этого работал на руководящих должностях в южноафриканском подразделении Unilever.