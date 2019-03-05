Негабарит из Финляндии в Сибирь

«РЖД Логистика» поделилась опытом перевозки негабаритного оборудования из Финляндии в Иркутскую область для одного из целлюлозно-бумажных комбинатов Группы «Илим». Проект реализовывал петербургский филиал «РЖД Логистики».

Для транспортировки 110-тонного диффузора давления длиной 23,34 м и высотой 3,4 м использовался 8-осный транспортер платформенного типа и одна платформа прикрытия.

По железной дороге груз шел со станции Коувола в Финляндии до станции Усть-Илимск Восточно-Сибирской железной дороги.