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    • Негабарит из Финляндии в Сибирь

    05.03.2019
    • Негабарит из Финляндии в Сибирь

    «РЖД Логистика» поделилась опытом перевозки негабаритного оборудования из Финляндии в Иркутскую область для одного из целлюлозно-бумажных комбинатов Группы «Илим». Проект реализовывал петербургский филиал «РЖД Логистики».

    Для транспортировки 110-тонного диффузора давления длиной 23,34 м и высотой 3,4 м использовался 8-осный транспортер платформенного типа и одна платформа прикрытия.

    По железной дороге груз шел со станции Коувола в Финляндии до станции Усть-Илимск Восточно-Сибирской железной дороги.

     

     

     

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