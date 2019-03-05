Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Крайний шаттл для Teekay

    05.03.2019
    • Крайний шаттл для Teekay

    Началось строительство четвертого и последнего экологичного танкера-шаттла, разработанного Wärtsilä совместно с танкерным оператором Teekay. Судно дедвейтом 130 тыс. тонн получит название «Current Spirit».

    Как сообщил Teekay, церемония начала резки металла для корпуса танкера состоялась 4 марта. 

    Новая концепция челночных танкеров позволит значительно сократить выбросы – до 42% в год. В качестве основного топлива суда будут использовать СПГ. Кроме того, двухтопливные двигатели смогут работать на смеси СПГ и летучих органических соединений. Расход топлива по сравнению с традиционными танкерами-шаттлами снизится до 22%.

    По информации Teekay, сдача в эксплуатацию инновационных танкеров-шаттлов планируется в 2020 году. Суда пополнят флот Teekay Offshore и будут задействованы в Северном море.

    272

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Hapag-LloydКонтейнеровозыСПГТехнологии 06.02.2019 Трансформация контейнеровозов Hapag-Lloyd
    Под СПГ
    0
    ТараТехнологии 25.02.2019 «Евросиб-Логистика» запустила пулинг тары
    С использованием складных контейнеров
    0
    2019TeekayТанкерФинансы 25.02.2019 Teekay сократил убыток за год
    Teekay опубликовал основные неаудированные финансовые показатели за последний квартал и весь 2018 год. Консолидированная выручка группы по итогам […]
    0
    TeekayВидеоСПГ-танкер 27.02.2019 Как провожают пароходы
    Teekay поделился видео подготовки к газовым испытаниям своего нового СПГ-танкера «Pan Africa», замыкающего в серии из четырех судов […]
    0
    КитайРефсервисРЖДСервисТехнологии 27.02.2019 Холодный экспресс
    Как новая концепция перевозки
    0
    DamenИнновацииКонтейнерыТехнологии 19.02.2019 Инновационное судно
    Для high cube контейнеров
    3
    Kerry LogisticsТехнологии 04.03.2019 «Умный датчик»
    Kerry Logistics внедряет интернет вещей в международные отправки с использованием «умного датчика», который должен обеспечить полную прозрачность цепочки […]
    0
    EquinorВидеоТехнологии 11.02.2019 Установка плавучего лазерного радара – видео
    Equinor Wind US поделился видео установки в Нью-Йоркской бухте высокотехнологичного буя. Плавучий лазерный радар (FLiDAR) будет проводить замеры […]
    0
    РоттердамТехнологии 01.02.2019 Самый большой в мире ветрогенератор
    Установят в порту Роттердам
    0
    WilhelmsenБункеровщикТехнологии 30.01.2019 Судно для бункеровки жидким водородом
    Проект представили в Норвегии
    0
    HHLAKonecranesГамбургОборудованиеТехнологии 29.01.2019 Гибридные автоконтейнеровозы в порту Гамбург
    HHLA в порту Гамбург ввела в эксплуатацию первые автоконтейнеровозы, оснащенные экологичными гибридными двигателями. Два портальных контейнеровоза будут перевозить […]
    0
    2018FrontlineТанкерФинансыФрахтовые ставки 01.03.2019 Frontline ждет роста танкерного рынка
    Frontline опубликовал неаудированные финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2018 год. Как сообщили SeaNews в компании, чистая […]
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    22.02.2019 Таможенный пост переезжает
    14.02.2019 Новое Положение о Морской коллегии
    01.02.2019 Чемодан без ручки
    25.01.2019 Совещание по Севморпути в Росморречфлоте
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.03.2019 Контейнерный поезд из Питера в Казахстан
    05.03.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    05.03.2019 Контейнерный поезд из Екатеринбурга в Новороссийск
    05.03.2019 Новые директора в Maersk
    04.03.2019 Финансы Containerships
    04.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД