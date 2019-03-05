Крайний шаттл для Teekay

Началось строительство четвертого и последнего экологичного танкера-шаттла, разработанного Wärtsilä совместно с танкерным оператором Teekay. Судно дедвейтом 130 тыс. тонн получит название «Current Spirit».

Как сообщил Teekay, церемония начала резки металла для корпуса танкера состоялась 4 марта.

Новая концепция челночных танкеров позволит значительно сократить выбросы – до 42% в год. В качестве основного топлива суда будут использовать СПГ. Кроме того, двухтопливные двигатели смогут работать на смеси СПГ и летучих органических соединений. Расход топлива по сравнению с традиционными танкерами-шаттлами снизится до 22%.

По информации Teekay, сдача в эксплуатацию инновационных танкеров-шаттлов планируется в 2020 году. Суда пополнят флот Teekay Offshore и будут задействованы в Северном море.