Контейнерный поезд из Екатеринбурга в Новороссийск

«ТрансКонтейнер» запустил новый контейнерный поезд между Екатеринбургом и Новороссийском. Первый состав с фанерой и сталью отправился со станции Екатеринбург-товарный по выделенной твердой нитке графика и прибыл в порт Новороссийск 3 марта. Отправка следующего поезда с этими грузами запланирована на третью декаду марта.

Как рассказали SeaNews в компании, в составе первого поезда было 60 TEU, второй поезд будет полностью загружен. Фанера из Новороссийска оправляется далее в Египет, сталь – в Италию и Турцию. Обратной загрузки пока нет.

Перевозки в составе контейнерного поезда, отмечают в «ТрансКонтейнере» позволяют сократить сроки доставки грузов до четырех дней.

«Запуск контейнерного поезда по новому для Уральского филиала ПАО «ТрансКонтейнер» маршруту Екатеринбург – Новороссийск был организован в первую очередь для наших клиентов, которые испытывают трудности с соблюдением сроков доставки при отправке контейнеров в порт. Поезд будет курсировать на регулярной основе, пока это – один раз в месяц. Перевозка контейнеров с использованием данного сервиса не только существенно сокращает сроки доставки товаров в порт для отправки на экспорт, но и обеспечивает прогнозируемую дату прибытия, так как поезд следует по жесткой нитке графика. Прогнозирование сроков поставки продукции позволяет клиентам, при поддержке ПАО «ТрансКонтейнер», создавать прочные внешнеэкономические связи, что в свою очередь способствует развитию региона», – подчеркнул Андрей Кривошапкин, и.о. директора Уральского филиала «ТрансКонтейнера».