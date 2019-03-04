Впервые за 12 лет

Новым CEO DFDS назначен Торбен Карлсен. На этом посту он сменит Нильса Смедегаарда, который занимал эту должность с 2007 года. Н.Смедегаард уйдет с должности CEO в конце апреля по собственному желанию.

«Я горжусь прогрессом, достигнутым компанией с тех порт, как я начал работать в ней, – отметил Н.Смедегаард. – Это было трудное решение, но спустя 12 лет руководства пришло время двигаться дальше и использовать свой опыт».

Как отметил председатель совета правления DFDS Клаус Хеммингсен, Т. Карлсен сыграл важную роль в развитии DFDS и его кандидатура идеально подходит для того, чтобы обеспечить преемственность и продолжить историю успеха компании в будущем.

На фото Торбен Карлсен