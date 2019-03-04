Kerry Logistics внедряет интернет вещей в международные отправки с использованием «умного датчика», который должен обеспечить полную прозрачность цепочки поставок и ее безопасность.

«Умный датчик», который работает в 190 странах, предназначен для круглосуточного отслеживания грузов на всех видах транспорта. Устройство непрерывно передает данные о местоположении, погодных условиях, в том числе температуре, влажности, давлении, а также информацию о возможном хищении сразу нескольким заинтересованным участникам цепочки поставок, что позволит своевременно реагировать на непредвиденные обстоятельства.

«Глобальные цепочки поставок становятся все более сложными, – отметил управляющий директор по глобальному экспедированию грузов Kerry Logistics Матье Бирон. – Внедрение нашего «умного датчика» обеспечит клиентам по всем у миру прозрачность и контроль, что повысит качество и услуг и позволит планировать спрос при более низких операционных затратах».

Использование таких устройств будет особенно полезно для транспортировки грузов с высокой чувствительностью ко времени и окружающей температуре, например, в здравоохранении, фармацевтике, а также для грузов премиум-класса, в том числе дорогостоящей электронной аппаратуры.

Используя «умный датчик», клиенты смогут принимать быстрые решения на любом этапе всей цепочки поставок на основе оперативной информации, что позволит минимизировать потери и повысить эффективность, считают в компании.