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    • Пароходство продал – пароходство купил

    04.03.2019
    • Пароходство продал – пароходство купил

    Ernst Russ Group и Peter Döhle Schiffahrts-KG продали свои акции своего совместного предприятия Hammonia Reederei скандинавским инвесторам.

    Покупатели – норвежская инвестиционная компания Ness Risan & Partners (NRP) и бывшие владельцы финской Containerships Group, сообщает World Maritime News. Сделка подлежит согласованию c антимонопольными органами.

    Hammonia – компания-оператор, чей флот состоит из более чем 40 судов, в том числе балкеров, контейнеровозов и многоцелевых. Компания основана в 2003 году Ernst Russ и Peter Döhle, которым принадлежит по 31,37% акций.

    После закрытия сделки Ernst Russ сосредоточится на деятельности в области инвестиций и управления активами в шиппинге и в недвижимости. В настоящее время компания управляет флотом из порядка 100 судов, в том числе балкеров и контейнеровозов. Peter Döhle Schiffahrts-KG продолжит оказывать Hammonia услуги в сфере фрахтования, крюинга и страхования.

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