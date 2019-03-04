Контейнеровозы Maersk и Zim столкулись в Пусане

Контейнеровозы «Safmarine Nokwanda» и «Tianjin» столкнулись на терминале в порту Пусан в воскресенье.

Инцидент произошел во время швартовки «Safmarine Nokwanda». Судно вместимостью 4,5 тыс. TEU врезалось в «Tianjin», вместимость которого составляет 10 тыс. TEU.

Серьезные повреждения получил «Tianjin», несколько контейнеров упали в воду. «Safmarine Nokwanda» получил повреждения носовой части. По информации Splash 24/7, пострадавших нет.

Отмечается, что оператором «Safmarine Nokwanda» является южноафриканское подразделение Maersk Safmarine. «Tianjin», принадлежащий немецкой NSB Holding, зафрахтован ZIM.