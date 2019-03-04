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    • Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2019

    04.03.2019
    • Финансы и TEU OOCL

    На 9 неделе ставки практически на всех исследуемых магистральных трейдах снизились Исключение – ставки на направлении Китай – Южная Америка.

    Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр сократились на 4,2%, ставки на порты Средиземноморья – на 5,5%.

    Ставки на порты западного побережья США опустились на 9,9%, на порты восточного побережья – на 6,9%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 8 неделе года снизились на 7,4%, на Австралию и Новую Зеландию – упали на 15,8%.

    Ставки на Южную Америку на прошлой неделе выросли на 16,1%.

    На внутриазиатском трейде спотовые ставки из Китая на основных направлениях перевозок остались без изменений.

    Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

    Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.

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