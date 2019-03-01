Переизбран председатель совета директоров «ТрансКонтейнера»

Председателем вновь избранного совета директоров ПАО «Трансконтейнер» переизбран Андрей Старков. Заместителем председателя совета директоров назначен Сергей Лудин. Такое решение было принято 26 февраля на заседании совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», сообщает пресс-служба компании.

Независимыми членами Совета директоров «ТрансКонтейнера» признаны пятеро:

Давид Давидович,

Сергей Лудин,

Леа Верни,

Максим Гавриленко,

Евгений Зальцман.

Также совет директоров избрал комитет по стратегии (председатель – Андрей Старков), комитет по аудиту (председатель – Сергей Лудин) и комитет по кадрам вознаграждениям (председатель – Владимир Гапонько).

Напомним, совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» был переизбран в январе этого года. В него вошли: