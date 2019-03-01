Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Переизбран председатель совета директоров «ТрансКонтейнера»

    01.03.2019
    • Переизбран председатель совета директоров «ТрансКонтейнера»

    Председателем вновь избранного совета директоров ПАО «Трансконтейнер» переизбран Андрей Старков. Заместителем председателя совета директоров назначен Сергей Лудин. Такое решение было принято 26 февраля на заседании совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер», сообщает пресс-служба компании.

    Независимыми членами Совета директоров «ТрансКонтейнера» признаны пятеро:

    • Давид Давидович,
    • Сергей Лудин,
    • Леа Верни,
    • Максим Гавриленко,
    • Евгений Зальцман.

    Также совет директоров избрал комитет по стратегии (председатель – Андрей Старков), комитет по аудиту (председатель – Сергей Лудин) и комитет по кадрам вознаграждениям (председатель – Владимир Гапонько).

    Напомним, совет директоров ПАО «ТрансКонтейнер» был переизбран в январе этого года. В него вошли:

    • Давид Давидович,
    • Сергей Лудин,
    • Андрей Старков,
    • Алексей Бельский,
    • Владимир Гапонько,
    • Алексей Тайчер,
    • Сергей Тугаринов,
    • Виктор Шендрик,
    • Леа Верни,
    • Максим Гавриленко,
    • Евгений Зальцман.
    546

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    НазначенияОтставкиПравительствоРосавтодор 06.02.2019 Отставка и назначение в «Автодоре»
    Дмитрий Медведев освободил Сергей Кельбаха от должности председателя правления государственной компании «Российские автомобильные дороги». Соответствующее распоряжение от 5 […]
    0
    НазначенияТранснефть 18.02.2019 Назначение в «Транснефти»
    Вице-президентом ПАО «Транснефть», курирующим вопросы безопасности, назначен Вячеслав Скворцов. Он приступил к исполнению своих обязанностей 15 февраля. В.Скворцов […]
    0
    АрктикаМинвостокразвитияНазначения 06.02.2019 Ответственный за Арктику
    Назначен в Минвостокразвития
    0
    APLНазначения 11.01.2019 Назначен CEO APL
    Новым CEO APL назначен Ларс Каструп. До этого он занимал должность вице-президента по управлению активами CMA CGM, в […]
    0
    CEVA LogisticsНазначенияСборные грузы 13.02.2019 CEVA назначила главного по сборным грузам
    Руководителем направления LCL CEVA Logistics назначен Клаус Сван Шмидт. Как пояснили в компании, это новая должность. К.Шмидт приступит […]
    0
    НазначенияРосатомРосатомфлотСеверный морской путь 26.02.2019 В «Атомфлоте» новый генеральный директор
    С 26 февраля генеральным директором ФГУП «Атомфлот» назначен Мустафа Кашка, сообщает пресс-служба компании.  М.Кашка окончил Новороссийское высшее инженерное […]
    0
    НазначенияОтставкиРосморречфлот 05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    Распоряжением правительства РФ от 4 марта 2019 года № 360-р заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта […]
    0
    Министерство транспортаНазначения 09.01.2019 Назначения в Минтрансе
    В Росавтодоре и Ространснадзоре
    0
    Мурманское морское пароходствоНазначенияОтставки 12.02.2019 Смена руководства в Мурманском пароходстве
    5 февраля по решению Совета директоров ОАО «ММП» приостановлены полномочия генерального директора Александра Брынцева на основании личного заявления. […]
    0
    2018Ж/д перевозкиКонтейнерные перевозкиТрансКонтейнер 21.01.2019 «ТрансКонтейнер» отстает от рынка
    ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало предварительные операционные результаты за четвертый квартал и весь 2018 год. По итогам четвертого квартала объем […]
    0
    ЕкатеринбургЖ/д перевозкиКонтейнерные перевозкиКонтейнерный поездНовороссийскТрансКонтейнерУрал 05.03.2019 Контейнерный поезд из Екатеринбурга в Новороссийск
    «ТрансКонтейнер» запустил новый контейнерный поезд между Екатеринбургом и Новороссийском. Первый состав с фанерой и сталью отправился со станции […]
    0
    Hapag-LloydНазначения 11.01.2019 Новый COO в Hapag-Lloyd
    В исполнительный совет Hapag-Lloyd с 1 мая этого года войдет Максимилиан Роткопф. Кроме того, с 1 июля он […]
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    05.03.2019 Отставка и назначение в Росморречфлоте
    27.02.2019 Минвостокразвития поменял название
    22.02.2019 Таможенный пост переезжает
    14.02.2019 Новое Положение о Морской коллегии
    01.02.2019 Чемодан без ручки
    25.01.2019 Совещание по Севморпути в Росморречфлоте
    Контейнерные перевозки Показать всё
    07.03.2019 Контейнерный поезд из Питера в Казахстан
    05.03.2019 Контейнерооборот Северо-Западного региона РФ
    05.03.2019 Контейнерный поезд из Екатеринбурга в Новороссийск
    05.03.2019 Новые директора в Maersk
    04.03.2019 Финансы Containerships
    04.03.2019 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2019
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД