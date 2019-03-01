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    • Операционный убыток от морских перевозок

    01.03.2019
    • Операционный убыток от морских перевозок

    Panalpina опубликовала финансовые показатели за 2018 год. Выручка увеличилась на 9,1% до 6,04 млрд швейцарских франков (6,05 млрд долларов), валовая прибыль – на 7,3% до 1,5 млрд франков (1,5 млрд долларов).

    Показатель EBITDA вырос почти вдвое, на 98,1% до 289,5 млн франков (290,1 млн долларов), операционная прибыль – «всего» на 14,6% до 118,4 млн франков (118,6 млн долларов).

    Консолидированная прибыль составила 75,7 млн франков (75,9 млн долларов), на 31,7% больше, чем годом ранее.

    В сегменте Ocean Freight объем перевозок сократился в 2018 году на 2,4%, всего было перевезено 1,48 млн TEU. Валовая прибыль с одного TEU выросла на 7% до 301 франка (301,6 доллара), в результате валовая прибыль по сегменту увеличилась на 4,4% до 446,1 млн франков (447 млн долларов). Операционный убыток, понесенный вследствие убыточного первого квартала (все последующие три квартала по сегменту были закрыты с операционной прибылью), составил 1,8 млн франков (1,8 млн долларов) – в 8,4 раза меньше, чем по итогам 2017 года.

    В сегменте Air Freight объемы вросли на 4,3%, впервые за свою историю компания перевезла авиатранспортом более миллиона тонн грузов (конкретно – 1,04 млн тонн), при этом грузопоток последовательно рос с каждым кварталом. Валовая прибыль с тонны груза увеличилась на 6,7% до 685 франков (686 долларов), в результате валовая прибыль по сегменту выросла на 11,3% до 711,7 млн франков (713,2 млн долларов). Операционная прибыль составила 110,3 млн франков (110,5 млн долларов), на 1,9% выше, чем годом ранее.

    В сегменте Logistics валовая прибыль увеличилась в сравнении с показателем 2017 года на 3,3% до 341,9 млн франков (342,6 млн долларов), операционная прибыль выросла в 1,5 раза до 11,9 млн франков (11,9 млн долларов).

    На выплату дивидендов за 2018 год совет директоров Panalpina предлагает направить 3,75 франка (3,76 доллара) на одну акцию.

     

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