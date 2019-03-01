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    • Как строят австралийский антарктический ледокол

    01.03.2019
    • Как строят австралийский антарктический ледокол

    На строящемся для Австралийской антарктической службы (Australian Antarctic Division) ледоколе «Nuyina» установили два 55-тонных крана и каркас трубы. 

    Напомним, строительство судна идет на верфи Damen Shipyards Galati в Румынии, резка металла для корпуса началась летом 2017 года.  Сдача судна намечена на середину 2020 года.

    «Nuyina» сменит на вахте по обеспечению антарктической программы Австралии и выполнению научных исследований действующий австралийский ледокол «Aurora Australis».

    Слово «Nuyina» на языке аборигенов Тасмании означает «южное сияние» – то же самое, что и «Aurora Australis». Кстати, название для ледокола придумали австралийские школьники.

    Базироваться ледокол будет в порту Хобарт. Планируется, что срок его службы составит 30 лет.

    Видео: AusAntarctic

    Видео: Australian Antarctic Division

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