Как строят австралийский антарктический ледокол

На строящемся для Австралийской антарктической службы (Australian Antarctic Division) ледоколе «Nuyina» установили два 55-тонных крана и каркас трубы.

Напомним, строительство судна идет на верфи Damen Shipyards Galati в Румынии, резка металла для корпуса началась летом 2017 года. Сдача судна намечена на середину 2020 года.

«Nuyina» сменит на вахте по обеспечению антарктической программы Австралии и выполнению научных исследований действующий австралийский ледокол «Aurora Australis».

Слово «Nuyina» на языке аборигенов Тасмании означает «южное сияние» – то же самое, что и «Aurora Australis». Кстати, название для ледокола придумали австралийские школьники.

Базироваться ледокол будет в порту Хобарт. Планируется, что срок его службы составит 30 лет.

Видео: AusAntarctic

Видео: Australian Antarctic Division