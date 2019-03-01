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    • Греческие судовладельцы заплатят десятину

    01.03.2019
    • Греческие судовладельцы заплатят десятину

    Греческие судовладельцы обязались ежегодно перечислять в бюджет страны порядка 75 млн евро (85,3 млн долларов) по новому соглашению. По данным Reuters, об этом заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Эта сумма эквивалентна 10-процентному налогу на дивиденды.

    Ранее такие взносы также осуществлялись, по добровольному соглашению. «Новое соглашение, сказал А.Ципрас, – это значительный коллективный вклад в усилия страны преодолеть кризис, который длится более 10 лет».

    С 2014 года греческие судовладельцы осуществляли добровольные взносы в госбюджет в соответствии с соглашением, срок действия которого истек в прошлом году. Новое соглашение сделает такие взносы постоянными.

    Греция в течение длительного времени предоставляла своим судовладельцам щедрые налоговые льготы. А.Ципрас, когда его впервые избрали в 2015 году, обещал положить конец этой практике, но реальных действий в этом направлении не предпринимал.

    Президент Союза греческих судовладельцев Теодор Вениамис отметил, что отрасль поддерживает «усилия правительства сделать будущее Греции лучше». Однако судовладельцы, по сообщению gCaptain, неоднократно говорили о том, что повышение взносов и налогов могут вынудить их сменить регистрацию и вывести бизнес заграницу.

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