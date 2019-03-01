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    • Frontline ждет роста танкерного рынка

    01.03.2019
    • Frontline закрыл квартал с убытком

    Frontline опубликовал неаудированные финансовые показатели за четвертый квартал и весь 2018 год.

    Как сообщили SeaNews в компании, чистая прибыль за квартал, относимая на компанию, составила 25,4 млн долларов против чистого убытка 248,4 млн долларов за аналогичный период 2017 года. Скорректированный чистый убыток, относимый на компанию, за четвертый квартал 2018 года составил 26,3 млн долларов.

    По итогам всего 2018 года чистый убыток, относимый на компанию, составил 8,9 млн долларов – почти в 30 раз ниже, чем за 207 год.

    Как отметил CEO Frontline Management Роберт Хвид Маклеод, в четвертом квартале рынок показал рост, а затем отскочил на волне сокращения добычи ОПЕК, увеличения тоннажа и сезонных факторов. В последние несколько недель произошел разворот рынка – объемы экспорта США и ставки на VLCC с января удвоились.

    «Мы ожидаем, что волатильность рынка сохранится, но тренд будет на повышение с учетом новых требований, которые должны вступить в силу, и восстановления объемов нефти. Спрос на нефтеналивные танкеры также должен вырасти за счет увеличения поставок сырой нефти на НПЗ, которые готовятся удовлетворить увеличивающийся спрос на бункер, отвечающий новым требованиям IMO. Хотя всегда есть риски, связанные с замедлением динамики глобального спроса, выручка в сравнении с предыдущим годом должна вырасти, чем будет способствовать ряд факторов», – сказал он.

    Тайм чартерные эквиваленты в четвертом квартале 2018 года были существенно выше, чем в третьем и во втором – и в первом квартале 2019 года компания ожидает новый рост спотовых ставок.

    Что касается среднегодовых тайм-чартерных эквивалентов, то в сегменте VLCC они были на 18,3% ниже, чем в 2017 году, в сегменте LR2 / Aframax – на 3,5% выше, а в сегменте Suezmax – такими же.

     

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