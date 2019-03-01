Финансовые итоги Kuehne + Nagel

uehne + Nagel опубликовал финансовые показатели по итогам 2018 года. Выручка компании выросла на 11,7% до 24,8 млрд швейцарских франков (24,9 млрд долларов), валовая прибыль – на 9,8% до 7,7 млрд франков (7,7 млрд долларов).

Показатель EBITDA увеличился на 5,1% до 1,2 млрд франков (1,2 млрд долларов), операционная прибыль – на 5,3% до 987 млн франков (989,1 млн долларов).

Чистая прибыль составила 772 млн франков (773,6 млн долларов), на 4,3% выше, чем за 2017 год.

В сегменте Seafreight объем перевозок увеличился на 7,7% до 4,7 млн TEU, операционная прибыль – на 1%.

В сегменте Airfreight перевозки выросли на 11% до 1,7 млн тонн, операционная прибыль – на 13,4%.

В сегменте Overland оборот вырос на 13,1%, валовая прибыль – на 14,3%, операционная прибыль – сразу на 55,1%.

В сегменте Contract Logistics оборот увеличился на 9%, валовая прибыль – на 8,8%, операционная прибыль сократилась на 14,3%.