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    • Поезд Москва – Иркутск идет по расписанию

    28.02.2019
    • Поезд Москва – Иркутск идет по расписанию

    Rail Cargo Logistics – RUS, российское подразделение Rail Cargo Group, дочерней структуры Австрийских железных дорог, запустила регулярный контейнерный сервис с терминала Селятино Московской области в Иркутск. Отправки осуществляются еженедельно по средам. Срок доставки составляет 7 суток.

    Первый контейнерный поезд, в составе которого 12 сорокафутовых контейнеров c электроникой, оборудованием, товарами народного потребления и другой продукцией, был отправлен из Подмосковья 27 февраля. Сервис также предусматривает возможность доставки груза «от двери до двери» клиента.

    Как объяснили SeaNews в компании, отвечая на вопрос об обратной загрузке и дальнейшем движении контейнеров, логистика здесь такая: контейнеры приходят в Иркутск, разгружаются и загружаются новой партией груза – преимущественно это пиломатериалы, но возможен и другой груз, и уходят оттуда в Китай. Там они разгружаются и могут быть снова загружены китайскими товарами, которые отправляются в Москву. Получается закольцованный маршрут без порожнего пробега контейнеров.

    Основной предпосылкой для создания нового сервиса, отмечают в Rail Cargo Logistics – RUS, стала потребность рынка в выстраивании эффективной цепочки по развитию экспортных и импортных перевозок с расширением географии маршрутов на территории РФ. Эффективно выстроенная логистическая схема позволяет обеспечить обратную загрузку, избежать простоев оборудования, порожний пробег, что в конечном счете приводит к сокращению транспортных издержек клиентов.

    Поезд Москва – Иркутск идет по расписанию

    В дальнейших планах компании – расширение географии сервиса в Сибири с отправкой груза в Новосибирск и Красноярск.

    «Объем импортных железнодорожных перевозок намного превышает объем российского экспорта, в связи с чем на рынке наблюдается серьезный дисбаланс грузопотоков. Традиционно мы сталкивались с ситуацией дефицита обратной загрузки, в результате чего на российской стороне, преимущественно в Москве как огромном транспортном хабе, скапливалось все больше контейнеров, – пояснил директор Rail Cargo Logistics – RUS Александр Баскаков. –Поэтому важнейшей задачей для нас стало организовать логистику таким образом, чтобы максимально снизить все издержки и обеспечить оборудованием регионы. Сегодня большой объем экспорта в Китай составляют пиломатериалы, отправляемые из Сибири, в связи с чем мы сосредоточились именно на развитии этого направления. На очереди – и другие города Урала и Сибири».

     

     

     

     

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