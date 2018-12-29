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    • ВМТП поставил новые RMG

    29.12.2018
    • ВМТП поставил новые RMG

    «Владивостокский морской торговый порт» ввел в эксплуатацию два новых козловых рельсовых крана RMG. Как сообщили SeaNews в порту, новое оборудование производства Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd (ZPMC) установлено на контейнерном терминале ВМТП.

    Они имеют грузоподъемность 45 тонн, ширину пролета 63 метра каждый и могут обрабатывать 28 рядов контейнеров и штабели высотой 5 контейнеров. Установка кранов продолжалась с 1 по 11 октября. Для этого ВМТП совместно с ZPMC построили на территории причала временные рельсовые пути, после чего специализированное судно за счет забора воды в балластные цистерны опустилось до уровня причальной стенки и краны «переехали» на территорию контейнерного терминала.

    С 12 октября по 14 декабря проходили пуско-наладочные работы – окончательный монтаж, подключение электропитания и настройка оборудования, после чего Ростехнадзор выдал разрешение на ввод кранов в эксплуатацию.

    Краны ZPMC дополнили четыре уже действующих на контейнерном терминале крана RMG. Новая техника позволит на 15-20% повысить скорость обработки растущего объема контейнеров.


    Краны закуплены в рамках программы модернизации производственных мощностей порта. В рамках этой программы в течение 2018 года парк перегрузочной техники ВМТП пополнился 16 единицами – терминальными тягачами, ричстакерами, автопогрузчиками грузоподъемностью от 2,5 до 35 тонн. Всего в перегрузочном парке ВМТП 46 единиц кранов и 150 средств механизации.

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