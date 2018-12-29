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    • В Выборге никак не наступит зима

    29.12.2018
    • Ледовые ограничения в Выборге

    Распоряжением капитана порта Выборг в связи с фактической ледовой обстановкой с 00-00 10 января 2019 года при достижении толщины сплошного ледового покрова 10-15 см на акватории порта и на подходах к нему устанавливаются следующие ограничения по режиму ледового плавания:

    • Не допускаются к плаванию во льдах барже-буксирные составы;
    • Суда без ледового класса допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледоколов;
    • Суда с ледовым классом Ice1 и выше допускаются к плаванию во льдах под проводкой ледоколов или самостоятельно.

    Напомним, ранее эти ограничения планировалось ввести сначала с 26 декабря, затем – с 1 января, а затем – с 7 января. Прогноз и правда постоянно меняется.

     

     

     

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