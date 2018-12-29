Причал в Приморске, поврежденный танкером, вводят в эксплуатацию

Распоряжением капитана морского порта Приморск от 28 декабря 2018 года с 11-00 29 декабря вводится в эксплуатацию нефтеналивной причал №1.

Распоряжение подписано на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию от 20 декабря 2018 года, выданного Федеральным агентством морского и речного транспорта, и приказа и.о. генерального директора ООО «Транснефть – Порт Приморск» от 27 декабря 2018 года.

Напомним, причал был поврежден в ноябре 2016 года результате навала танкера «Delta Pioneer» под флагом Греции.