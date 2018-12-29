Уважаемые читатели и создатели SeaNews!

Вот и подходит к своему логическому завершению этот непростой, богатый на события 2018 год.

Нам всем этот год принес массу различных эмоций, и уж точно запомнится таким событием планетарного масштаба, как ЧМ!

На мой взгляд, основной отличительной особенностью этого года для транспортно-экспедиторского сообщества является его непредсказуемость, непохожесть на все предыдущие. Это и неопределенность в преддверии ЧМ, и непредсказуемый, лавинообразный рост стоимости топлива, и совершенно нетипичное распределение грузопотока в течение года. Но тем интереснее было!

И в эти последние дни уходящего года, в первую очередь, хочется искренне поблагодарить всех партнёров, с которыми мы сотрудничали в уходящем году, за доверие. Доверие нашей компании на протяжении всего года. Ведь для «Союзхимтранс-Авто» во все времена было исключительно важно, чтоб деловые связи перерастали в дружеские! Ведь только другу можно полностью доверять, на друга можно рассчитывать и опереться в сложной ситуации. Иначе это не друг. Именно таким партнером мы хотим быть для наших заказчиков! Из года в год мы шаг за шагом стараемся укреплять их веру в нашу компанию! Для нас нет никакого сомнения в том, что доверие – это основное условие, при котором только и возможно эффективное сотрудничество, взаимодействие и развитие.

Переворачивая последний лист календаря, хочется от всего сердца пожелать всем читателям SeaNews сил для новых свершений, успехов в профессиональной деятельности, семейного согласия, процветания, верных друзей и надежных партнеров!

Благодарим SeaNews за сотрудничество, за профессионализм и энергию, которую они вкладывают в создание своего информационного ресурса. Для нас команда SeaNews это не просто информационный портал, это наши добрый друзья, готовые поддержать нас как в работе, так и в совместном проведении досуга!

Хочется пожелать SeaNews неиссякаемого потока интересных и важных новостей, воплощения всех творческих замыслов!

А для нас всех пусть наступающий год станет успешным и счастливым, все мечты сбудутся, а поставленные цели непременно будут достигнуты!