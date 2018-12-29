Поздравление ООО «Универсальный перегрузочный комплекс»

Уважаемые коллеги!

Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!

В конце уходящего года принято подводить итоги, тем более что этот год для нас особенный – юбилейный. Мы ярко отметили первое десятилетие работы УПК, наградили коллектив, получили благодарности от правительства области и района за совместные проекты в рамках социального партнерства.

В части обновления техники 2018-й оказался самым насыщенным за всю историю компании. Мы вывели на причалы новые манипуляторы и погрузчики, смонтировали новый портальный кран и модернизировали действующие.

Модернизация позволяет нам строить амбициозные планы. При изначальной проектной мощности три миллиона тонн грузов в год мы планируем довести мощность УПК до восьми миллионов. Для этого будем развивать железнодорожную инфраструктуру и увеличивать фронт выгрузки вагонов.

Впереди у компании дальнейшее развитие, которое обеспечивают доверие и поддержка коллектива. Только профессионализм команды позволил УПК стать лидером отрасли, победив в конкурсе Росморречфлота.

Желаю Вам в наступающем году реализации планов, здоровья, успехов и семейного счастья. Пусть у Вас и Ваших близких сбудутся все желания, загаданные в новогоднюю ночь.

Управляющий директор ООО «Универсальный перегрузочный комплекс» Сергей Валентинович Челядин