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    • Поздравление ООО «Лайнеро»

    29.12.2018
    • Поздравление ООО «Лайнеро»

    Друзья, коллеги!

    От лица Коммерческого Агента UECC в России от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками

    Новым 2019 годом и Рождеством!

    Благодарим, что Вы были с нами в 2018 году! Уверены в продолжении нашего сотрудничества в будущем!

    Желаем процветания Вашему бизнесу, здоровья Вам и Вашим близким, удачи и хорошего настроения!

    Совместно с нашим Принципалом мы продолжим предпринимать все усилия, чтобы сервис линии UECC оставался для Вас удобным, доступным и предсказуемым.

     

    С уважением,

    Коллектив ООО "ЛАЙНЕРО"

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