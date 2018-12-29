Поздравление ООО «Лайнеро»

Друзья, коллеги!
От лица Коммерческого Агента UECC в России от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками
Новым 2019 годом и Рождеством!
Благодарим, что Вы были с нами в 2018 году! Уверены в продолжении нашего сотрудничества в будущем!
Желаем процветания Вашему бизнесу, здоровья Вам и Вашим близким, удачи и хорошего настроения!
Совместно с нашим Принципалом мы продолжим предпринимать все усилия, чтобы сервис линии UECC оставался для Вас удобным, доступным и предсказуемым.
С уважением,
Коллектив ООО "ЛАЙНЕРО"