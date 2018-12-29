Поздравление ООО «Лайнеро»

Друзья, коллеги!

От лица Коммерческого Агента UECC в России от всей души поздравляем Вас с наступающими праздниками

Новым 2019 годом и Рождеством!

Благодарим, что Вы были с нами в 2018 году! Уверены в продолжении нашего сотрудничества в будущем!

Желаем процветания Вашему бизнесу, здоровья Вам и Вашим близким, удачи и хорошего настроения!

Совместно с нашим Принципалом мы продолжим предпринимать все усилия, чтобы сервис линии UECC оставался для Вас удобным, доступным и предсказуемым.

С уважением,

Коллектив ООО "ЛАЙНЕРО"