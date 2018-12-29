Поздравление MSC Russia

Дорогие коллеги, уважаемые партнеры!

Уходящий 2018 год во многом стал значимым для компании MSC – мы отмечали двадцатилетие своей деятельности в России. Спасибо, что были с нами все эти годы!

Итоги первых 20 лет позволяют нам с уверенностью сказать, что MSC может гордиться стратегией развития в России, качеством предоставляемого сервиса, профессионализмом и самоотдачей своих сотрудников. Мы не планируем снижать темпы и четко представляем себе направления дальнейшего развития компании в 2019 году.

Рад в очередной раз поздравить Вас с наступающим Новым Годом и Рождеством!

Пусть грядущий год станет для Вас временем успеха, процветания и ярких достижений! Мы очень ценим наше сотрудничество, и верим, что оно поможет сделать этот год плодотворным, станет залогом успешного воплощения в жизнь всех рабочих планов.

Желаю Вам и Вашим близким попутного ветра, здоровья и благополучия в наступающем году!

Антон Назаров,

Управляющий директор компании MSC в России