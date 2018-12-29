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    • Поздравление Морского УТЦ ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова

    29.12.2018
    • Поздравление Морского УТЦ ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова

    Уважаемые коллеги, слушатели, все кто прошли или планируют пройти обучение в Морском учебно-тренажерном центре или в других структурах ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, Морской учебно-тренажерный центр поздравляет вас с наступающим Новым годом!

    Желаем вам счастья, здоровья, успехов и финансового благополучия. Пусть 2019 год принесёт вам много радостных событий, профессиональный и карьерный рост.

    В мире, где кружится снег шальной,
    Где моря грозят крутой волной,
    Где подолгу добрую ждём порой мы весть,
    Чтобы было легче в трудный час,
    Нужно верить каждому из нас.
    Нужно верить каждому в то, что счастье есть.

    Мы желаем счастья вам,
    Счастья в этом мире большом,
    Как солнце по утрам,
    Пусть оно заходит в дом…

     

    Коллектив Морского учебно-тренажерного центра ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова

     

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