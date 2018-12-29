Поздравление Морского УТЦ ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова

Уважаемые коллеги, слушатели, все кто прошли или планируют пройти обучение в Морском учебно-тренажерном центре или в других структурах ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, Морской учебно-тренажерный центр поздравляет вас с наступающим Новым годом!

Желаем вам счастья, здоровья, успехов и финансового благополучия. Пусть 2019 год принесёт вам много радостных событий, профессиональный и карьерный рост.

В мире, где кружится снег шальной,

Где моря грозят крутой волной,

Где подолгу добрую ждём порой мы весть,

Чтобы было легче в трудный час,

Нужно верить каждому из нас.

Нужно верить каждому в то, что счастье есть.

Мы желаем счастья вам,

Счастья в этом мире большом,

Как солнце по утрам,

Пусть оно заходит в дом…

Коллектив Морского учебно-тренажерного центра ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова