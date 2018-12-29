Поздравление Морского УТЦ ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова

Уважаемые коллеги, слушатели, все кто прошли или планируют пройти обучение в Морском учебно-тренажерном центре или в других структурах ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова, Морской учебно-тренажерный центр поздравляет вас с наступающим Новым годом!
Желаем вам счастья, здоровья, успехов и финансового благополучия. Пусть 2019 год принесёт вам много радостных событий, профессиональный и карьерный рост.
В мире, где кружится снег шальной,
Где моря грозят крутой волной,
Где подолгу добрую ждём порой мы весть,
Чтобы было легче в трудный час,
Нужно верить каждому из нас.
Нужно верить каждому в то, что счастье есть.
Мы желаем счастья вам,
Счастья в этом мире большом,
Как солнце по утрам,
Пусть оно заходит в дом…
Коллектив Морского учебно-тренажерного центра ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова