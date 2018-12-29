Поздравление «Морского порта Санкт-Петербург»

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Подошел к концу еще один год нашей общей работы в интересах развития отрасли и на благо экономики страны. Для АО «Морской порт Санкт-Петербург» он был успешным во многих отношениях. Вырос грузооборот, обновлен парк техники, начаты интересные проекты.

Прогресс обогащает нас новыми возможностями. В первую очередь, это касается процессов автоматизации, совершенствования бизнес-систем, открытия новых клиентских сервисов.

Улучшения, которые мы проводим в порту, работают обоюдно на удовлетворение интересов компании, наших клиентов и партнеров, упрощают документооборот, ускоряют обмен данными, экономят ресурсы и позволяют эффективнее решать многие вопросы.

Я поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством! Желаю всем нам максимального эффекта от наших действий в направлении развития.

Пусть наступающий год будет щедрым на хорошие новости для бизнеса. Пусть в нем будут радостные события и приятные встречи, вдохновение и удача!

Управляющий директор АО «Морской порт Санкт-Петербург» Владислав Владимирович Жуков