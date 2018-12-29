Информационно-аналитическое агентство

  • Купить доступ

    •
    • Рус
    • Eng

    • Поздравление «Морского порта Санкт-Петербург»

    29.12.2018
    • Поздравление «Морского порта Санкт-Петербург»

    Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

    Подошел к концу еще один год нашей общей работы в интересах развития отрасли и на благо экономики страны. Для АО «Морской порт Санкт-Петербург» он был успешным во многих отношениях. Вырос грузооборот, обновлен парк техники, начаты интересные проекты.

    Прогресс обогащает нас новыми возможностями. В первую очередь, это касается процессов автоматизации, совершенствования бизнес-систем, открытия новых клиентских сервисов.

    Улучшения, которые мы проводим в порту, работают обоюдно на удовлетворение интересов компании, наших клиентов и партнеров, упрощают документооборот, ускоряют обмен данными, экономят ресурсы и позволяют эффективнее решать многие вопросы.


    Я поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством! Желаю всем нам максимального эффекта от наших действий в направлении развития.

    Пусть наступающий год будет щедрым на хорошие новости для бизнеса. Пусть в нем будут радостные события и приятные встречи, вдохновение и удача! 

     

    Управляющий директор АО «Морской порт Санкт-Петербург» Владислав Владимирович Жуков

     

    108

    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    2018АпрельГрузооборотИюньМайМартМорской порт Санкт-ПетербургФевральЯнварь 31.07.2018 Грузооборот Морского порта Санкт-Петербург увеличился
    В I полугодии 2018 года АО «Морской порт Санкт-Петербург» обработало свыше 3,8 млн тонн грузов, что на 5% […]
    0
    НептумарНовый год 29.12.2018 Поздравление группы «Нептумар»
    Уважаемые посетители портала SeaNews! Дорогие Друзья! Уважаемые Партнёры! Для Группы "Нептумар" уходящий год запомнился стабильностью оперативных и финансовых […]
    0
    Новый годУниверсальный перегрузочный комплекс 29.12.2018 Поздравление ООО «Универсальный перегрузочный комплекс»
    Уважаемые коллеги! Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! В конце уходящего года принято подводить итоги, тем более […]
    0
    ЕЭКНовый год 29.12.2018 Поздравление Евразийской экономической комиссии
    Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом! Этот год принес нам много […]
    0
    ЗарплатаМорской порт Санкт-Петербург 05.07.2018 Про зарплаты в Морском порту
    «Морской порт Санкт-Петербург» проиндексировал зарплаты
    0
    Новый год 29.12.2018 С Новым годом и Рождеством!
    Мира, счастья, радости, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
    0
    Global PortsНовый год 29.12.2018 Поздравление Global Ports
    Дорогие коллеги и партнеры! Позвольте от команды Global Ports поздравить всех читателей SeaNews с Новым годом! Прошедший 2018 […]
    0
    КанавараНовый год 29.12.2018 Поздравление «Канавара Групп»
    Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Традиционно встреча Нового Года – магическая и  волнующая пора. Эти простые слова: «С Новым […]
    0
    MaerskНовый год 29.12.2018 Поздравление Maersk
    Дорогие друзья, коллеги и партнёры! По традиции в декабре в канун нового года мы подводим итоги года уходящего […]
    0
    Новый годЮРАМА 29.12.2018 Поздравление ЮРАМА
    Уважаемые коллеги, От имени Правления ЮРАМА и от меня лично примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим […]
    0
    ДокументыМорской порт Санкт-ПетербургПервая грузовая компания 13.03.2018 Работа по регламенту
    ПГК на 12 часов сократила простой вагонов в Морском порту Санкт-Петербурга
    0
    Новый годСоюзХимТранс-Авто 29.12.2018 Поздравление «Союзхимтранс-Авто»
    Уважаемые читатели и создатели SeaNews! Вот и подходит к своему логическому завершению этот непростой, богатый на события 2018 […]
    0



    • Госрегулирование Показать всё
    29.12.2018 Подписан закон о «Росатоме» и СМП
    24.12.2018 Ю.Цветков назначен в совет директоров НМТП
    19.12.2018 Решения по Арктике
    18.12.2018 Пакет проектов по Севморпути
    14.12.2018 Таможенный эксперимент на железной дороге
    13.12.2018 Судам «Новатэка» разрешат ходить под иностранным флагом
    Контейнерные перевозки Показать всё
    29.12.2018 ВМТП поставил новые RMG
    28.12.2018 Новый сервис «Евросиба»
    27.12.2018 Контейнерооборот Украины
    27.12.2018 Новые краны на ВСК
    26.12.2018 Прогнозные данные
    25.12.2018 Контейнерооборот Арктического региона РФ
    Вакансии Показать всё
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
    07.02.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус



  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на Сервис ВЭД