Информационно-аналитическое агентство

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    • Поздравление Maersk

    29.12.2018
    • Без лишнего пафоса

    Дорогие друзья, коллеги и партнёры!

    По традиции в декабре в канун нового года мы подводим итоги года уходящего и вспоминаем его лучшие моменты.

    2018 год запомнился нам первым в истории переходом по Севморпути нашего контейнеровоза «Вента Маэрск», первыми шагами в мире шиппинга навстречу технологии блокчейн с запуском цифровой платформы Tradelens, вводом в строй серии судов ледового класса, спроектированных специально для работы на Балтике. Эти и многие другие инициативы мы не смогли бы реализовать в одиночку, без тесного сотрудничества и вашей постоянной поддержки. Мы благодарим всех тех, кто был с нами в этот непростой, но успешный год и надеемся продолжить вместе строить нашу общую историю в дальнейшем!

    От всей души поздравляем вас и желаем всем вам в новом году много интересных проектов и отличных финансовых результатов!


    Пусть 2019 год откроет вам, вашим близким и, конечно, вашему бизнесу новые горизонты и пройдет под знаком благополучия и удачи!

     

    Коллектив Маэрск

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