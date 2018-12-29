Поздравление Maersk

Дорогие друзья, коллеги и партнёры!

По традиции в декабре в канун нового года мы подводим итоги года уходящего и вспоминаем его лучшие моменты.

2018 год запомнился нам первым в истории переходом по Севморпути нашего контейнеровоза «Вента Маэрск», первыми шагами в мире шиппинга навстречу технологии блокчейн с запуском цифровой платформы Tradelens, вводом в строй серии судов ледового класса, спроектированных специально для работы на Балтике. Эти и многие другие инициативы мы не смогли бы реализовать в одиночку, без тесного сотрудничества и вашей постоянной поддержки. Мы благодарим всех тех, кто был с нами в этот непростой, но успешный год и надеемся продолжить вместе строить нашу общую историю в дальнейшем!

От всей души поздравляем вас и желаем всем вам в новом году много интересных проектов и отличных финансовых результатов!

Пусть 2019 год откроет вам, вашим близким и, конечно, вашему бизнесу новые горизонты и пройдет под знаком благополучия и удачи!

Коллектив Маэрск