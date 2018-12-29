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    • Поздравление «Канавара Групп»

    29.12.2018
    • Поздравление «Канавара Групп»

    Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

    Традиционно встреча Нового Года – магическая и  волнующая пора. Эти простые слова: «С Новым годом! С новым счастьем!», – мы произносим с особым чувством, с особой радостью, с надеждой на лучшее.

    Встречая Новый год, мы все становимся оптимистами, по-детски загадываем желания и ждем чудес, надеемся на перемены к лучшему, но при этом прекрасно осознаем, что наше будущее, исполнение желаний и реальность наших планов во многом зависит от нас. Коллектив «Канавара Групп» желает Вам и Вашим близким крепкого здоровья, личных успехов, а Вашей компании - стабильности и динамичного развития.

    В 2019-й возьмите с собой все удачи и победы, всю радость и теплоту жизни, возьмите с собой верных друзей и надежных партнеров. Все-таки Новый Год, при всей его условности – своего рода точка отсчёта для будущих достижений.


     

    Директор «Канавара Групп»

    Руководитель Комитета по УЭО Гильдии «ГЕРМЕС»

    Антропов В.В.

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