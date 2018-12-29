Поздравление ЮРАМА

Уважаемые коллеги,

От имени Правления ЮРАМА и от меня лично примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством!

Новогодние праздники всегда наполнены атмосферой счастья, радости и ожиданием чуда. Это доброе, дорогое сердцу время наполняет нас надеждой и верой, подводит итоги прошедшего года и открывает путь в год новый. От наших решений и поступков будет зависеть, каким станет 2019 год для каждого из нас. В наших силах сделать его годом светлых перемен и созидания. Убежден, что, честно и добросовестно трудясь, мы достигнем больших успехов.

Пусть в новом году исполнятся заветные желания, будут здоровы дорогие, близкие вам люди, ваши дома наполнятся душевным теплом и благополучием. Пусть он откроет для нас блестящие перспективы и новые пути для воплощения самых смелых планов.

Пусть он станет для Вас годом успехов, процветания и ярких достижений, перевозчиков и морских агентов в портах России, чистого неба и спокойного моря Вам, семь футов под килем!

С уважением,

Директор ЮРАМА

Заслуженный работник

Транспорта Кубани

А.В. Есипенко