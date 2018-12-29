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    • Поздравление Global Ports

    29.12.2018
    • Поздравление Global Ports

    Дорогие коллеги и партнеры!

    Позвольте от команды Global Ports поздравить всех читателей SeaNews с Новым годом!

    Прошедший 2018 год был весьма активным на обновления и новости. Мы отметили два славных юбилея – 30-летие Ассоциации морских торговых портов и 20-летие родоначальника российского контейнерного стивидорного бизнеса «Первого контейнерного терминала». Наш рынок продолжил восстановление и, несмотря на все сложности, год был полон успешных проектов и интересных событий. 

    В новом 2019 году от всей души желаем вам новых целей, новых побед и неизменных успехов в вашей очень важной для нашей страны и экономики работе!  Пусть продолжатся успешно реализованные проекты, взаимовыгодное сотрудничество и добрые партнерские отношения. Пусть год приближающийся принесет вам и вашим близким успех и процветание, благополучие и мир в доме, крепкое здоровье и радость новых свершений!


    С Новым годом и светлым праздником Рождества!

     

    Владимир Петрович Бычков, генеральный директор Global Ports

     

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