Поздравление Global Ports

Дорогие коллеги и партнеры!

Позвольте от команды Global Ports поздравить всех читателей SeaNews с Новым годом!

Прошедший 2018 год был весьма активным на обновления и новости. Мы отметили два славных юбилея – 30-летие Ассоциации морских торговых портов и 20-летие родоначальника российского контейнерного стивидорного бизнеса «Первого контейнерного терминала». Наш рынок продолжил восстановление и, несмотря на все сложности, год был полон успешных проектов и интересных событий.

В новом 2019 году от всей души желаем вам новых целей, новых побед и неизменных успехов в вашей очень важной для нашей страны и экономики работе! Пусть продолжатся успешно реализованные проекты, взаимовыгодное сотрудничество и добрые партнерские отношения. Пусть год приближающийся принесет вам и вашим близким успех и процветание, благополучие и мир в доме, крепкое здоровье и радость новых свершений!

С Новым годом и светлым праздником Рождества!

Владимир Петрович Бычков, генеральный директор Global Ports