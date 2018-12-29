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    • Поздравление Евразийской экономической комиссии

    29.12.2018
    • Поздравление Евразийской экономической комиссии

    Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

    Поздравляю вас и ваших близких с наступающим Новым годом!

    Этот год принес нам много изменений. Особенно хочу отметить, что Евразийский экономический союз перешел на очередную ступень развития и начал функционировать по новому таможенному законодательству. В этой связи государственными органами совместно с бизнес-сообществом уже проведена большая работа по адаптации права Союза и национального законодательства прогрессивным подходам Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

    Результаты этой работы отражают умение и готовность всех нас идти бок о бок для достижения самых амбициозных целей.


    Хочется верить, что следующий, юбилейный для Союза, год также будет полон приятных изменений и событий, а все задуманное – свершится.

    Желаю всем вам счастья, мира и любви!

    Пусть в ваших домах всегда будет уют, а в ваших глазах – уверенность в завтрашнем дне!

    УРА!

     

    С уважением,

    Соколов Сергей Михайлович, советник отдела таможенных операций и таможенного контроля

    Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики

    Евразийской экономической комиссии

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