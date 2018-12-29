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    • Поздравление «Ди Эл Икс Эдженси Раша» и «Хёг Автолайнерс»

    29.12.2018
    • Поздравление «Ди Эл Икс Эдженси Раша» и «Хёг Автолайнерс»

    Дорогие друзья!

    Поздравляем Вас с Наступающим Новым Годом и Рождеством!

    Желаем благополучия Вашим домам и крепкого здоровья Вашим семьям!

    Вот и подошёл к концу 2018 год. Подводить итоги года – всегда интересно, ведь это наш опыт, который помогает нам становиться сильнее и активнее двигаться вперёд.

    Для нашей компании в этом году ключевыми составляющими успеха являлись два простых слова - «Надёжные Партнёры», за которыми стоят сильные компании и настоящие профессионалы своего дела. Вы, как и прежде, можете рассчитывать на нас в любой ситуации! Успехов Вам в 2019 году!

     

    С Уважением,

    Команда Ди Эл Икс Эдженси Раша и Хёг Автолайнерс

    108

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