Подписан закон о «Росатоме» и СМП

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», наделяющий Госкорпорацию «Росатом» рядом полномочий в области государственного управления развитием и устойчивым функционированием Северного морского пути, а также инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути.

Новые полномочия «Росатома» включают:

разработку и обеспечение реализации предложений по формированию государственной политики по развитию и устойчивому функционированию Северного морского пути, судов, осуществляющих ледокольную проводку, инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути;

организацию плавания судов в акватории Северного морского пути и взаимодействие с капитанами морских портов, расположенных на побережье указанной акватории;

выдачу заключений о наличии неразрывной связи объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к недвижимому имуществу, и об обеспечении технологического процесса оказания услуг в морских портах, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, переданных подведомственным предприятиям; взаимодействие с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по вопросам предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;

осуществление от имени Российской Федерации полномочий концедента в отношении объектов концессионного соглашения, расположенных на побережье акватории Северного морского пути.

согласование ряда вопросов развития и функционирования инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского пути, в том числе предложений о создании таких морских портов, решений Минтранса России об открытии морских портов после завершения строительства объектов капитального строительства их инфраструктуры, обязательных постановлений в морских портах, строительства в зоне действия средств навигационной обстановки Северного морского пути.

Утверждение правил плавания в акватории Северного морского пути, установление порядка навигационно-гидрографического обеспечения на акватории СМП, на акваториях морских портов, расположенных на её побережье, и на подходах к ним, а также утверждение порядка разработки плана развития инфраструктуры СМП возлагаются на правительство РФ.

Корреспондирующие изменения вносятся в ряд законодательных актов Российской Федерации, в том числе в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, федеральные законы «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации», «О концессионных соглашениях» и «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».